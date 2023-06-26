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حماس: تصريحات نتنياهو تعبير عن فاشية الاحتلال وعبثية التطبيع

حماس: تصريحات نتنياهو تعبير عن فاشية الاحتلال وعبثية التطبيع
الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة حماس، أن تصريحات نتنياهو باجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية تعبير عن فاشية الاحتلال وعبثية السلام ووهم التطبيع معه.

العالم - فلسطين

وترى الحركة، في تصريح صحفي، أن تصريحات نتنياهو تؤكد مجددا وبوضوح أهداف الكيان الفاشي القائم على فكرة الإبادة والتطهير العرقي، والاستيطان الإحلالي، بعيداً عن شعارات السلام المزعوم والزائف.

وقالت حماس إن هذه التصريحات ستدعي من قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية إعادة النظر في التزاماتها مع الاحتلال وفي مسار التسوية والمفاوضات العبثية، ووقف كل أشكال التعاون والتنسيق الأمني معه، وتحويل البوصلة باتجاه تعزيز الموقف الوطني ضد الاحتلال على قاعدة استمرار الثورة حتى زواله عن أرض فلسطين.

ودعت الحركة العرب إلى تفعيل مقاطعة الكيان المحتل ووقف كل أشكال التطبيع معه، و”الذي لم يزده إلا عدوانية وغطرسة، وفتح شهيته على مزيد من الوحشية وسرقة الأرض وانتهاك كرامة الإنسان وحرمة المقدسات”.

ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة تلك المواقف والتصريحات التي تجاوزت أبسط الحقوق، وانتهكت كل القوانين والقرارات ذات الصلة حتى باتت تهدّد السلم والأمن في المنطقة، ما يُلقي بمزيد من المسؤولية على الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية كافة ذات الصلة.

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