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المقاومة اللبنانية تنشر..

مشاهد إسقاط مسيرة للإحتلال الاسرائيلي بوادي العزية جنوب لبنان

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان مقطع فيديو لإسقاط مسيرة للإحتلال في وادي العزية بجنوب لبنان.

العالم - لبنان

وكان الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان قد أعلن في وقت سابق من اليوم إسقاط مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين جنوبي شرقي مدينة صور.

وقالت ‏المقاومة الإسلامية في بيان : الطائرة المسيرة خرقت الأجواء اللبنانية من جهة مستعمرة زرعيت شمال فلسطين المحتلة

وأضافت : المسيرة حلّقت على علو متوسط بمدى يصل إلى نحو 7 كلم داخل الأجواء اللبنانية قبل أن يسقطها المجاهدون

والطائرة المسيّرة من طراز R - Copter 1000 طولها : ١٧٠ سم ومزوّدة بكاميرتين ذات جودة عالية

واعترف الاحتلال الإسرائيلي، من ناحيته، بإسقاط الطائرة وقال إنّ "مسيّرة تابعة لنا سقطت في الأراضي اللبنانية أثناء قيامها بنشاط روتيني ولا خوف من تسرّب معلومات"، بحسب تعبيره.

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