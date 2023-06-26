رئيسي في اتصال هاتفي مع بوتين: ايران تدعم السيادة الوطنية لروسيا

العالم - ايران

وقال الرئيس آية الله رئيسي في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين: إن جمهورية إيران الإسلامية تدعم السيادة الوطنية لروسيا.

واكد أننا نعتبر وجود قوى من خارج المنطقة تهديدًا لجميع دول المنطقة ، وأضاف: نحن نتابع التطورات في منطقة القوقاز بحساسية وجدية ونعتقد أنه ينبغي حل النزاعات فيها في ظل اداء الدور من قبل دولها.

من جانبه هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعيد الأضحى المبارك، وقدم شرحا عن التمرد المسلح الأخير في بلاده وقال: لقد تصرفت روسيا بقوة في مواجهة هذا التمرد.

وفي إشارة إلى الوضع في منطقة القوقاز ، أكد بوتين على التبعات السلبية لتصرفات القوى الاجنبية من خارج المنطقة في هذه التطورات وضرورة حل المشاكل من خلال التعاون والتنسيق بين دول الجوار.

كما استعرض الرئيسان الايراني والروسي العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وأكدا على سرعة تنفيذ الاتفاقات ووصفا نموذج التعاون بين طهران وموسكو في ممر "شمال -جنوب" بأنه نموذج ناجح للتفاعل بين البلدين ، والذي يمكن ان يعمم على مجالات أخرى.

وكان تعزيز مسار آستانا فيما يتعلق بسوريا أحد المحاور الأخرى التي أكد عليها الطرفان.