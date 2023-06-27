في 54 عاماً.. السعودية استقبلت أكثر من 99 مليون حاج

العالم - السعودية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلاً عن بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إنّ إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى المملكة منذ بدأت الهيئة عملية الإحصاء في العام 1390 الهجري، تحت مسمى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، حتى العام الماضي، بلغ أكثر من 99 مليون حاج".

وتتوقع المملكة وصول أكثر من مليوني حج هذا الموسم .

وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي 899 ألفاً و353، بينهم 779 ألفاً و919، من خارج المملكة، وهو أقل من السقف الأعلى، لعدد الحجاج الذي كان مستهدفاً وقتها.

واقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفاً فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك من جرّاء تفشي وباء "كورونا".

لكن عام 2020 شهد موسماً استثنائياً للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فقط، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كافة أرجاء العالم.