عسكري سوري يكشف اهداف الغارات السورية الروسية بريف ادلب

وقال حسون في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الامر الاول هو منع الجماعات الارهابية من تنفيذ عمليات استهداف المدنيين، والامر الثاني تكبيد الارهابيين خسائر قتالية، والامر الثالث هو عملية استطلاع بالقوة من قبل الجيش العربي السوري لمعرفة القدرات القتالية للارهابيين ومعرفة اماكن تموضعهم وانتشارهم.

واوضح، ان الامر الرابع والمهم هو محاولة الجيش السوري تغيير خطوط التماس وخطوط الاشتباك مع الجماعات الارهابية بهدف دحرها وكسب الاراضي منهم كي تمكن الجيش السوري من التقدم باتجاه عمق انتشار الارهابيين، كجسر الشغور وجبل الزاوية من اجل الوصول الى السيطرة على طريق الانفور.

كما اكد ان العملية تهدف الى منع تركيا من المراوغة والاحتيال على الاتفاقات التي وقعتها انقرة ولم تنفذها، من ضمنها خارطة طريق قالت روسيا انها وضعتها من اجل انسحاب القوات التركية المحتلة ووقف الجماعات الارهابية، مشيراً الى ان تركيا رف ضت الانسحاب بذريعة عدم قدرة الجيش السوري من الوصول الى الحدود ووجود الجماعات الارهابية. معتبراً ان تعريف تركيا للارهاب مختلف حيث تصر على ان الميليشات الكردية الانفصالية هي فقط ارهابية.