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شاهد.. رسالة الضربات الجوية الروسية السورية الساخنة بريف ادلب

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر الخبير بالشأن الروسي سمير ايوب، ان الضربات الجوية الروسية السورية لمواقع الجماعات الارهابية المسلحة في ريف ادلب تأتي في سياق توجيه ضربة تأديبية نظراً لاعتداءات الارهابيين على المدنيين في الفترة الاخيرة.

وقال ايوب في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الضربات الجوية يبدو انها رسالة قوية للجماعات الارهابية وايضاً الى تركيا بان انشغال روسيا بالعملية العسكرية في اوكرانيا، لا يبعد اهتمامها ودورها عن الاوضاع في سوريا، خاصة انه كانت هناك اصوات واعتقاد من قبل الجماعات المسلحة في الفترة الاخيرة وحتى من قبل تركيا بان روسيا قللت من تواجدها في سوريا ولم تعد تعيرها الاهتمام الذي كان في السابق، لكن يبدو ان المشاركة الروسية القوية في هذه العملية تؤكد للجميع ان روسيا لا يمكن ان تتخلى عن سوريا ولا يمكن ان تتخلى عن دورها في حل الازمة السورية.

واشار الى ان اتصالاً هاتفياً حصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، من اجل الوضع في سوريا، ما يعني ان روسيا مهتمة بشكل اكبر من اي وقت مضى لحل الازمة في سوريا والذي يكون في مصالحها، مؤكداً ان روسيا مصرة على موقفها بان اي اتفاق بين تركيا وسوريا لا يمكن ان يتم الا على اساس احترام سيادة سوريا ومحاربة الجماعات الارهابية وضرورة التزام انقرة بالاتفاقات السابقة مع موسكو في سوتشي والتي لم تنفذها.

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