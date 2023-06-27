الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
١٢:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

ماذا قرر بوتين بشأن متمردي 'فاغنر'؟

ماذا قرر بوتين بشأن متمردي 'فاغنر'؟
الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ميليشيات "فاغنر" العسكرية الخاصة أمام 3 خيارات وذلك بعد محاولة التمرد الفاشلة.

العالم - روسيا

وقال بوتين في خطاب ألقاه مساء يوم أمس: "اليوم لديكم الفرصة لمواصلة خدمة روسيا من خلال توقيع عقد مع وزارة الدفاع أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون، أو العودة إلى عائلاتكم وأصدقائكم".

كما طرح بوتين على الراغبين المغادرة إلى بيلاروس، مؤكدا أنه "سيتم الوفاء بالوعد الذي قطعه. أكرر، الخيار لكم، لكنني متأكد من أنه سيكون اختيار المحاربين الروس الذين أدركوا خطأهم المأساوي".

كما أعرب بوتين عن شكره لعناصر وقادة مجموعة "فاغنر"، "الذين اتخذوا القرار الصحيح الوحيد - لم يسمحوا بسفك الدماء بين الأشقاء، وتوقفوا عند الخط الأخير".

روابط ذات صلة

بوتين: التمرد المسلح كان سيتم قمعة على أية حال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لإيران وقطر قدرات جيدة لتوسيع التعاون الثنائي والإقليمي والدولي

مسؤول سیاسي يحذر من مصير السودان في ظل الحرب الراهنة فيها

هل يصل حجم التجارة بين إيران وكازاخستان إلى مليار دولار قريبا؟

إطلاق نار متقطع في الخرطوم وهجوم على الجيش بالنيل الأزرق

مجموعة 'فاغنر' تستعد لتسليم عتادها إلى وزارة الدفاع الروسية

طائرة 'بريغوجين' تقلع إلى بيلاروسيا