أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- جوان ..

المتحدث باسم الخارجية ينتقد الاتحاد الاوروبي بشدة لفرضه حزمة حظر جديدة على ايران .

- اعتماد..

وزير الداخلية محذرا طالبان.. ينبغي علىى كابول التصرف بدقة لتفادي وقوع حوادث حدودية .

- جمهوري اسلامي ..

المقاومة الفلسطينية تنفذ 17 عملية ضد الاحتلال بالضفة الغربية خلال 24 ساعة .

- افتاب يزد ..

نتنياهو يبدي رفضا صريحا لحل الدولتين ولاقامة اي كيان فلسطيني مستقل .

- رويش ملت ..

الوزير عبد اللهيان .. بمقدور ايران وجمهورية اذربيجان حل اية خلافات عالقة عبر المباحثات.

- عصر ايرانيان ..

صادرات ايران النفطية تسجل مستويات جديدة رغم كل اجراءات الحظر والضغوط.

- كيهان ..

حزب الله لبنان يسقط مسيرة للكيان الصهيوني اخترقت الاجواء اللبنانية شرق صور .

- سياست روز ..

الجيش الصهيوني يذعن لواقع ضعفه مقابل تعاظم قدرات قوى المقاومة الفلسطينية بالضفة .

- ابرار..

صحفة عبرية تكشف عن تلويث الكيان للاراضي الفلسطينية بالضفة بالسموم لدفع الفلسطينيين للنزوح.

- خراسان ..

مخاوف باوروبا من فوز الاحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات البلدية بعدة بلدان اوروبية .

- قدس ..

دخول امريكا على خط التوسط بين باكو وايروان , محاولة للتغلغل بمنطقة جنوب القفقاس .

- مردم سالاري ..

ترامب يشكك بشدة بمصداقية وحيادية نظام الانتخابات بامريكا في خطاب بين انصاره.

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( رسائل المقاومة )..

في تطور بالغ الاهمية اسقطت الدفاعات الجوية لحزب الله لبنان مسيرة للكيان الصهيوني اخترقت الاجواء اللبنانية قرب مدينة صور جنوب لبنان .

( ان اسقاط مسيرة تابعة للكيان الصهيوني مؤشر واضح على مدى جهوزية حزب الله الدفاعية الي جانب جهوزيته الهجومية الضخمة )

التي تجسدت في المناورات الكبيرة التي اجراها مؤخرا قرب الحدود مع فلسطين المحتلة وتضمنت اقتحامات برية وهجمات بالمسيرات وقصف مدفعي . بالطبع لاينسى احدا ان مسيرات حزب الله حلقت فوق منصات غازية اقامها الكيان في مناطق بحرية متنازع عليها مع لبنان دون ان يستطيع الصهاينة التصدي لها . والواقع تحولت المقاومة اللبنانية الى جانب المقاومة الفلسطينية بغزة والضفة الغربية الى كابوس لهذا الكيان الذي تعصف الازمات والصراعات الداخلية فيه الى حد ابدء قادته مخاوف جدية من احتمال تفككه وزواله .

ان اسقاط هذه المسيرة رسالة تحذير صريحة من حزب الله لتل ابيب من مغبة اي تحرك عدواني على لبنان .

2- خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( مخطط امريكي خطير اداته البيشمركة ) كتبت صحيفة خراسان ..

صادقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الامريكية على لائحة تسمح بتجهيز قوات البيشمركة الكردية باقليم كردستان العراق بمنظومات دفاع جوي صاروخي .

( ان امريكا تجاهلت وجود الحكومة العراقية المركزية في هذا القرار الذي يستهدف كما يبدو ايجاد هوة بين بغداد واربيل )

ويبدو ان ما تريده امريكا هو تعزيز قدرات البيشمركة لتشجيع حكومة الادارة الذاتية باقليم كردستان العراق على اتخاذ مواقف متصلبة في المباحثات حول مختلف القضايا المالية والاقتصادية مع بغداد املا في تفجير الاوضاع وايجاد ارضية لاعادة الحياة للارهاب التكفيري في ظل هذا الخضم وبالتالي تبرير لا بقاء القوات الامريكية فحسب بل توسيع دائرة انتشارها في المناطق النفطية بشمال العراق ايضا .

3- اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات نقلت عن محافل صحفية عبرية بتل ابيب قولها ("اسرائيل" تدفع الفلسطينيين بالضفة للنزوح بتسميم اراضيهم ) وجاء في تقرير الصحيفة ..

ازاحت صحيفة هاآريست العبرية الستار عن وجود وثائق سرية مسربة حصلت عليها تؤكد استخدام الكيان الغاصب للعديد من الاساليب الوحشية اللاانسانية لاجبار الفلسطينيين على ترك اراضيهم وقراهم بالضفة والنزوح او الهجرة بغية مصادرتها .

( حسب الوثائق السرية المسرية التي كشفت عنها هاآريتس, يتعمد الكيان تسميم الاراضي بالقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة )

وذلك لمصادرتها واقامة مستوطنات جديدة لتوطين المزيد من المهاجرين اليهود باطار مشروع صهيوني لضم الضفة او جزءها الاكبر عبر تغيير الديمغرافية فيها على حساب الفلسطينيين من اصحاب الارض.

4- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها( الغرب والتركيز على حدوث انشقاقات بروسيا) ..

انتهى تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية قبل ان يبدأ بصورة عملية ومؤثرة واسعة النطاق , فخلال اقل من اربعة وعشرين ساعة انتهى التمرد وعادت قوات هذه المجموعة لمعسكراتها الامر الذي عكس قدرة الرئيس الروسي على ادارة شؤون البلاد .

( إن القوى الغربية التي توقعت حدوث فوضى وشروخ وإنشقاقات داخلية بروسيا بهذا التمرد , فوجئت تماما بفشله الذريع والسريع)

لكن مع ذلك يبدو ان الغرب مازال يراهن على احتمال ظهور تداعيات وتبعات سلبية عميقة ما لهذا التمرد الفاشل على السطح داخليا في روسيا , وهذا ماعكسته تصريحات وزير الخارجية الامريكي الاخيرة .

ان امريكا تصورت وحليفاتها الاوروبيات ان تمرد فاغنر كفيل بتغيير الاوضاع الميدانية في اوكرانيا لصالح كييف , كما تصورت ان هذا التمرد سيزعزع مكانة الرئيس الروسي ,

وثبت اليوم خطأ هذا التصور تماما , ويخطئ الغرب ايضا في اي رهان على تداعيات داخلية ما بروسيا.

5- عصر ايرانيان ...

في افتتاحيتها ( تغيير معادلات القوة وتحديات المطالبات الأوروبية المبالغ بها) كتبت صحيفة عصر ايرانيان..

القوى الغربية تحاول بفتح قنوات للمفاوضات مع ايران اعطاء انطباع من انها حريصة على احياء الاتفاق النووي, لكنها تسير في الواقع في الاتجاه المعاكس تماما.

( إن مفاوضات فيينا بين ايران والقوى الغربية اصطدمت بعقبة كبرى تمثلت بمحاولات إبتزاز بلادنا بطرح مطالبات ترتبط بالسيادة الوطنية)

وفرنسا كانت الرائدة من بين الترويكا الاوروبية في هذا السياق . ان اوروبا التي فتحت قنوات اتصال جديدة للتفاوض مع بلادنا لم تثبت وجود حسن نوايا ومصداقية مرة اخرى بفرض اجراءات حظر جديدة الامر الذي طرح تساؤلات عن مغزى ومعنى اجراءها لمفاوضات اذن .

في الواقع ترى اوروبا بأن نجاح ايران في توسيع دبلوماستها اقليميا ودوليا الى جانب تعزيز قدراتها الاستراتيجية قد همش دور اوروبا لا في المفاوضات حسب بل على الصعيد الاقليمي ايضا لذلك يحاول الاوربيون العودة للصورة ولو بشكل خاطئ تماما.