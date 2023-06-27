'الاستخبارات الأمريكية' تحاول تجنيد دبلوماسيين روس لدى 'الأمم المتحدة'

العالم - روسيا

وقالت زابولوتسكايا في اجتماع للجنة العلاقات من قبل الدولة المضيفة: "تشير المعلومات المحدثة التي قدمناها إلى أن الولايات المتحدة تواصل عن قصد تطبيق مجموعة كاملة من التدابير والقيود على بعثتنا الدائمة وموظفيها، بهدف الحد من فعالية تفاعلنا مع الأمم المتحدة".

ولفتت إلى أن هناك أكثر من ذلك، حيث الأجهزة الأمنية الأمريكية تمارس الضغط النفسي على الدبلوماسيين الروس.

وأضافت نائبة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: "كيف يمكن تفسير أساليب التجنيد التي تتزايد في إصرارها من قبل وكالات الاستخبارات المحلية التي تتوجه إلى الموظفين (الروس في البعثة) في الشارع وفي المطار".