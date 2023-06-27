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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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انقلاب الصورة
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قلم رصاص
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بدء مراسم البراءة من المشركين في صعيد عرفات
الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش
بدأت في صعيد عرفات صباح اليوم الثلاثاء مراسم البراءة من المشركين بحضور واسع للحجاج الايرانيين.
تصنيف :
أهم الأخبار
السعودية
إیران
كلمات دليلية :
عرفات
البراءة من المشركين
مراسم البراءة
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