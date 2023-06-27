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بدء مراسم البراءة من المشركين في صعيد عرفات

بدء مراسم البراءة من المشركين في صعيد عرفات
الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

بدأت في صعيد عرفات صباح اليوم الثلاثاء مراسم البراءة من المشركين بحضور واسع للحجاج الايرانيين.

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بدء مراسم البراءة من المشركين في صعيد عرفات

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