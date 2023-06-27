هل لعبت روسيا بالغرب في قضية تمرد مجموعة فاغنر؟

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ورأی ناشطون علی مواقع التواصل إن روسيا لعبت بالعالم الغربي الذي توقع سقوط الحكومة في موسكو، لكنه لم يحقق أمنياته هذه.

في مجال اخر، يعتبر جوليان أسانج، بطل من أبطال هذا الوقت. الرجل الذي فضح ممارسات وانتهاكات الولايات المتحدة والغرب حول العالم. مؤسس موقع ويكيليكس الشهير يواجه مصيرا غامضا مع اتخاذ لندن اجراءات لتسليمه الى الولايات المتحدة. احتجاجات مستمرة تطالب بعدم تسليم اسانج واطلاق سراحه. لكن يبدو ان واشنطن والغرب يخافون هذا الرجل وجرأته كثيرا، الى درجة ان تحذيرات خرجت من مقتل اسانج في حال تسليمه.

وفي مجال اخر، تواجه شركة امازون، إحدى كبريات الشركات العالمية، مأزقا قانونيا. دعاوى قضائية تتهم الشركة بخداع الزبائن لدفعهم الى الاشتراك في خدمة برايم الخاصة بالشركة، بينما لم تمنح الزبائن القدرة على الغاء الاشتراك بالخدمة. الدعوى القضائية اعتبرت ان الشركة حصلت على مكاسب هائلة مقابل خدمات قالت إنها مجانية ضمن خدمة برايم. هذه القضية ليست الاولى التي تكشف ممارسات غير قانونية لشركة امازون.

اما في الولايات المتحدة، فيبدو أن عملية عزل الرؤساء أصبحت هواية لدى السياسيين في الولايات المتحدة. بعد إجراءات عزل الرئيس السابق دونالد ترامب من قبل الديمقراطيين في الكونغرس، بدأ الجمهوريون عملية عزل الرئيس جو بايدن. الجمهوريون أحالوا إلى لجنة الأمن الداخلي تهماً ضد بايدن بسوء استخدام منصبه وتلقي أموالاً من جهات ودول خارجية. لكن الناشطين يعتبرون ان كل هذه الاجراءات هي ضمن لعبة السياسة والانتخابات الرئاسية العام المقبل.

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