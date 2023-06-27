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قائد الثورة الاسلامية يستقبل رئيس ومسؤولي السلطة القضائية

قائد الثورة الاسلامية يستقبل رئيس ومسؤولي السلطة القضائية
الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، اليوم الثلاثاء، في حسينية الامام الخميني (رض)، رئيس ومسؤولي السلطة القضائية.

العالم - ايران

يتبع..

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قائد الثورة الاسلامية يستقبل رئيس ومسؤولي السلطة القضائية