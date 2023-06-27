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هل سيقتل مؤسس ويكيليكس بعد تسليمه لأمريكا؟

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

حذر نشطاء مواقع التواصل من مغبة تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة متخوفين من احتمال مقتله.

العالم - أوروبا

ويعتبر جوليان أسانج من أبطال العصر الحاضر، بفضل فضحه ممارسات وانتهاكات الولايات المتحدة والغرب حول العالم.

ويواجه أسانج مصيرا غامضا مع اتخاذ لندن اجراءات لتسليمه الى الولايات المتحدة.

وشهد العالم احتجاجات مستمرة تطالب بعدم تسليم اسانج واطلاق سراحه، لكن يبدو ان واشنطن والغرب يخافون هذا الرجل وجرأته كثيرا، الى درجة ان تحذيرات خرجت من مقتل اسانج في حال تسليمه.

علی مواقع التواصل، کتب "يحيی":"القاضي موظف ويخاف على وظيفته ولا يهمه ان كان الرجل الذي امامه مظلوما او على حق. لقد حُكِمَ عليه مسبقا من جهة ظالمة مجرمة. لماذا لم يحاكموا توني بلير الذي قتل اكثر من مليون عراقي مع بوش؟".

وعلقت "كوكب الأشول" متضامنة مع اسانج، قائلة:"جوليان اسانج لا يكرهك الا المجرمون والظالمون الخاسرون. نأسف لعدم قدرتنا على اطلاقك كما حررت الحقائق من براثن الحروب العبثية على الشعوب".

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