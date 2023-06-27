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العمید رادان يصل إلى روسيا

العمید رادان يصل إلى روسيا
الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

 وصل قائد قوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد "احمد رضا رادان" إلى موسكو اليوم الثلاثاء على رأس وفد بهدف تطوير التعاون الثنائي في مجال الأمن وإنفاذ القانون مع روسيا الاتحادية.

العالم - ايران

وكان في استقبال العميد رادان سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانیة في موسكو والمدير العام للتعاون الدولي للحرس الوطني الروسي لدى وصوله إلى مطار فانكوفا الدولي.

ومن برامج هذه الزيارة اللقاء مع كبار مسؤولي الأمن والاستخبارات وإنفاذ القانون في الاتحاد الروسي، بمن فيهم أمين مجلس الأمن والمساعد الأول لجهاز الأمن الفيدرالي لروسيا.

وأعلن وصل القائد العام لقوی الأمن الداخلي ، الذي سافر إلى موسكو بدعوة رسمية من الجانب الروسي، عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة المنظمة في البلاد.

كما سيزور اللواء رادان والوفد المرافق الحرس الوطني ومركز إدارة عمليات الشرطة ومركز مراقبة حركة المرور في موسكو خلال هذه الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام.

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العمید رادان يصل إلى روسيا