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هل يصل حجم التجارة بين إيران وكازاخستان إلى مليار دولار قريبا؟

هل يصل حجم التجارة بين إيران وكازاخستان إلى مليار دولار قريبا؟
الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

قدّر مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، أن يصل حجم التجارة بين إيران وكازاخستان في مجال الزراعة والصناعات الغذائية بمليار دولار في المستقبل القريب.

العالم - إيران

وتباحث مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة ورئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية "علي رضا بيمان باك" مع وزير التجارة الكازاخي في عاصمة كازاخستان آستانة، حول المجالات ذات الصلة بالزراعة وتربية الحيوانات لتوسيع التعاون المشترك بين البلدين.

وناقش بيمان باك خلال اجتماعات متخصصة مع نائب رئيس وزراء، وزير التجارة ووزير الزراعة كازاخستان حول فرص جديدة للتعاون في مجال تصدير الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان فضلا عن الاتفاقية المتعلقة بالزراعة خارج الحدود الإقليمية.

وكان حل التحديات التي يواجهها البلدان في المجالات المتعلقة بالمنتجات الزراعية وتربية الحيوانات من أهم محاور المفاوضات في اجتماع بيمان باك مع السلطات الكازاخستانية.

وأشار مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية في هذا الاجتماع إلى حضور أكثر من 80 ناشطا من رجال الأعمال في مجال الزراعة في إيران وكازاخستان واتفاق رئيسي البلدين على تجارة بقيمة 3 مليارات دولار خلال عامين مقبلين وقدّر حصة الزراعة والصناعات الغذائية من هذا الاستهداف لا تقل عن 1 مليار دولار.

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