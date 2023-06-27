بيان لـ'التيار الوطني الحر' ردا على 'جعجع'.. ماذا جاء فيه؟

العالم- لبنان

وجاء في البيان لجنة الإعلام في "التيار الوطني الحر"التالي:

"ردا على ما صدر عن رئيس القوات اللبنانية، يود التيار الوطني الحر تذكير السيد جعجع بمواقف حزبه السابقة التي دافعت عن الاستقبال العشوائي للنازحين السوريين ومشاركته بحملات اتهام التيار بالعنصرية.

كما نذكره بان لا وزراء للتيار في الحكومة الميقاتية أمّا الوزراء الذين وافق التيار سابقاً على تسميتهم فهم لا يحضرون الجلسات اللاميثاقية واللادستورية للحكومة، والأهم ان القوات اللبنانية هي التي تغطي اجتماع الحكومة وقراراتها غير الشرعية وغير الدستورية وغير الميثاقية، فيما يرفض التيار إعطاء اي شرعية للحكومة المبتورة التي يمكنها فقط عند الحاجة الضرورية والقصوى والملحّة اصدار مراسيم موقعة من 24 وزيراً، اما إصرار القوات على تشويه الواقع فما هو الّا إضفاء ثوب الشرعية على الحكومة وقراراتها وهو ما يؤدّي الى اطالة الفراغ الرئاسي كون المتحكّمين بالحكومة يقومون بادارة البلاد وحدهم بتغييب متعمّد للمكوّن المسيحي".