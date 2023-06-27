تصريح لوزير خارجية إيطاليا يثير ردود أفعال واسعة على 'تويتر'

العالم - اوروبا

وقبل ان نتطرق الى ما قاله وزير الخارجية الإيطالي الحالي تاجاني على صفحته في تويتر ،نذكركم بأن الوزير "تاجاني" (70 عاما)، كان ضابطا في الجيش، وانضم في شبابه إلى الجبهة الشبابية الملكية، وهي منظمة طلابية تابعة للاتحاد الملكي الإيطالي، وكان ينادي دائما بعودة عائلة سافوي المالكة من المنفى.

كما أنه عمل رئيسا للبرلمان الأوروبي بين 2017 و2019، وفي التسعينيات كان تاجاني ناطقا باسم رئيس الوزراء آنذاك سيلفيو بيرلسكوني، وخاض بعد ذلك الانتخابات ليكون عمدة على روما لكنه خسر فيها.

وأما بخصوص ما جاء به #تاجاني في تغريدته، فإنه قال: أن "القاسم المشترك الذي يربط أوروبا كلها هو المسيحية".

وأضاف،"من روما إلى برلين، ومن باريس إلى لشبونة، ومن مدريد إلى أثينا وحتى دول البلطيق، سنجد دائما الصليب، نحن ندافع عن قيمنا وهويتنا وجذورنا".

وهذه التغريدة للوزير الإيطالي، إجتاحت مساحات التواصل في البلدان العربية، حيث أثارت تفاعل الكثير من الناشطين العرب.

ومايأتي ذيل المطلب فهو مقتطفات من ردود أفعال عربية..

أولها من الناشط جمال سلطان الذي كتب في صفحته على تويتر ،قائلا: "رحم الله المفكر البوسنوي الكبير علي عزت بيجوفيتش، الذي قالها لهم صريحة قبل 43 عاماً في كتابه "الإسلام بين الشرق والغرب": ستظل أوروبا تفكر في إطار الاختيارات المسيحية..".

وأضاف: "وليت المستنيرين العرب، المترعين غطرسة وانتفاخاً وتعالياً، يكونون أقل عدوانية وهم يعلقون على العربي المسلم عندما يدافع عن قيمه وهويته وجذوره".

هذا واعتبر مغرد آخر اسمه فهد كتب في صفحته بتويتر.. أن "معظم حكام العرب يتنصّلون من الإسلام!".

وعلق عثمان عثمان متسائلاً: "تصريح "صليبي".. فأين علمانيتكم؟".

وقال وسام العامري فيما كتبه في صفحة تويتر: إن "هذه هي أوروبا المسيحية الصليبية بلسان وزير خارجية إيطاليا، وسلموا لي على #العلمانية والعلمانيين، وخاصة #السعودية و #الامارات "وسفيرهم المتصهين يوسف العتيبة" الذين يلهثون سُراعاً لتطبيق العلمانية وفرضها بصورة قسرية على منطقتنا العربية".