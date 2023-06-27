حرس الحدود تحول دون تسلل مجموعة إرهابية إلى الأراضي الإيرانية

العالم - إيران

وقال العميد شجاعي: إن أبناء الشعب الإيراني في قوات حرس الحدود تصدوا ببسالة من خلال اشتباكهم مساء الإثنين مع الإرهابيين في منطقة "سراوان" التابعة لهذه المحافظة الواقعة جنوب شرق إيران وحالوا دون تسللهم إلى داخل الأراضي الإيرانية.

وأضاف أن: الإرهابيين الذين واجهوا حجما مكثفا من نيران حرس الحدود وتكبدوا خسائر جسيمة، فروا إلى البلد المقابل، بعد عجزهم عن مواجهة أبناء الشعب الإيراني في قوات حرس الحدود.

وأضاف قائد حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان قائلا: إن هذا الاشتباك المسلح أدى إلى استشهاد النائب ضابط أول "حسن قورزائي" أحد منتسبي حرس الحدود الذي سجل موقفا بطوليا في مواجهة الإرهابيين المسلحين.