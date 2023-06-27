أميرعبداللهيان يؤكد على تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية

العالم - إيران

والتقى السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في داكار (السنغال) حسن عسكري، عشية مغادرته إلى موقع البعثة، وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان، وقدم تقريراً عن مستجدات مهمته والخطط المنشودة لتطوير العلاقات مع السنغال.

وأشار أميرعبداللهيان، في هذا اللقاء، إلى أهمية تطوير وتوسيع العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأفريقية، وخاصة السنغال، وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتوسيع العلاقات مع هذا البلد في جميع المجالات، وخاصة رفع مستوى مستوى التعاون الاقتصادي.

وعمل حسن أصغري سابقا كمستشار سياسي في سفارتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا وكولومبو، ونائب سفارتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زغرب وتبليسي، وكذلك مساعد المدير العام للتخطيط والرصد الاستراتيجي.