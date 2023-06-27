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المجلس الأولمبي الآسيوي يشيد برفع أكبر علم أولمبي في إيران +صور

المجلس الأولمبي الآسيوي يشيد برفع أكبر علم أولمبي في إيران +صور
الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

أشاد المجلس الأولمبي الآسيوي، في تقرير نشره عبر الصفحة الإنجليزية من موقعه الإلكتروني، برفع أكبر علم أولمبي فوق مبنى اللجنة الأولمبية الإيرانية.

العالم - إيران

ولفت المجلس الأولمبي الاسيوي عبر تقريره الذي نشره لمناسبة "اليوم الأولمبي 2023"، إلى أن اللجنة الأولمبية الإيرانية رفعت أكبر علم أولمبي في العالم، يبلغ 200 متر مربع، فوق مبنى اللجنة الوطنية بطهران.

علما أن مراسم رفع العلم الأولمبي الضخم في البلاد، جرت برعاية رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية "محمود خسروي وفا"، ومشاركة أمينها العام "مناف هاشمي" وعدد من المدراء فيها.

يضاف إلى ذلك، حضور الابطال الإيرانيين الحائزين على الميداليات الأولمبية وجمع من تلاميذ المدارس والأسر في هذه المراسم؛ حيث تم رفع العلم الأولمبي على ارتفاع 100 متر من سطح الأرض في العاصمة طهران؛ وهو ما جاء ذكره إلى جانب أسماء أبطال الألعاب الأولمبية الإيرانيين في الموقع الرسمي للمجلس الأولمبي الآسيوي أيضا.

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