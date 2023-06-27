'الدعم السريع' يتخذ قرارا بشأن 'النزاع السوداني' في أيام عيد الأضحى

العالم - السودان

وأكدت في بيان، أن "قرار الإفراج عن الأسرى تقديرا لظروف العيد ومراعاة للجوانب الإنسانية، وهي فرصة نجدد فيها دعوتنا لشرفاء القوات المسلحة بالانحياز لخيار الشعب، الذي يتطلع إلى استعادة الحكم المدني الديمقراطي في دولة تحافظ على حريته وكرامته الإنسانية".

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجول ابتداء من أمس الاثنين إلى حين إشعار آخر.

وكان قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أعلن أمس الاثنين، هدنة من جانب واحد يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى، لوقف القتال مع الجيش السوداني خلال تلك الفترة.

ومنذ 15نيسان الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الفريقين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.