في السودان آمال هدنة العيد بددتها اشتباكات الخرطوم.. وساطة للحرب الأوكرانية، هل ينجح البابا من حيث فشل الآخرون؟

العالم - بانوراما

وحذر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مما أسماها مؤامرة وجودية تهدد السودان، داعيا الشباب الى الانضمام للجيش لمواجهة قوات الدعم السريع.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف وصول مبعوث بابوي إلى العاصمة موسكو لإجراء محادثات سلام بشأن الحرب في أوكرانيا.

وعبر بيسكوف عن تقدير روسيا لمساعي الفاتيكان للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية والجهود والمبادرات التي يطرحها الفاتيكان وتطلع البابا في المساهمة بإنهاء الصراع المسلح في أوكرانيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.