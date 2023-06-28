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'نتنياهو' سيزور الصين ويؤكد: أمريكا ستكون دأئما الحليف الرئيس لتل أبيب

'نتنياهو' سيزور الصين ويؤكد: أمريكا ستكون دأئما الحليف الرئيس لتل أبيب
الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

قال مكتب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير التقى مع أعضاء من الكونجرس الأمريكي وأبلغهم بأنه تلقى دعوة لزيارة الصين.

العالم- فلسطين

وذكر المكتب في بيان " الزيارة المقبلة سوف تكون الرابعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للصين وأنه تم إبلاغ الإدارة الأمريكية بها قبل شهر”،بحسب صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية .

وأضاف المكتب " رئيس الوزراء نتنياهو أوضح لأعضاء الكونجرس أن التعاون الأمني والاستخباراتي بين الولايات المتحدة و'إسرائيل' عند أعلى مستوى له على الإطلاق ، مؤكدا أن الولايات المتحدة سوف تكون دأئما الحليف الرئيس لـ"إسرائيل" و"لا بديل لها".

كانت مصادر إسرائيلية ، قد ذكرت الإثنين ، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الصين الشهر المقبل .

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو خلال الزيارة رئيس مجلس الدولة الرئيس شي جين بينج وقادة صينيين آخرين، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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