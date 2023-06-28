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"أنت المراسل"

شاهد.. صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى المبارك

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

أدى مئات الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

العالم- أنت المراسل

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