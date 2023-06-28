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مدير المركز العالمي للتوثيق يحلل رسالة قائد الثورة الإسلامية للحجاج

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

قال مدير المركز العالمي للتوثيق جهاد سعد إن محوريت نداءت قائد الثورة السلامية في ايران السيد علي خامنئي في مواسم الحج تتحدث عن تحديات الامة الاسلامية برمتها.

العالم – خاص بالعالم

وأضاف جهاد سعد لبرنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أن السيد علي خامنئي غالبا ما يخاطب المسلمين ككل في مستوى التحديات. مشيرا الى أن العالم الاسلامي في لحظة تاريخية مهمة جدا وهي لحظة انحصار النفوذ الاميركي في المنطقة وصعود قوى دولية متعددة وأن العالم اليوم يتجه نحو نظام متعدد الاقطاب.

وأكد أن هناك سءالين كبيرين وهما أين هو مكان الامة الاسلامية من كل هذه المتغيرات؟ هل نحن ننتقل من يد الى يد وهل نخرج من الاستعمار البريطاني والهبمنة الاميركية لنذهب ال عملية استقطاب اخرى أم أننا نعي تلك القوى التي تكتنزها الامة الاسلامية بكل شعوبها وتنوعاتها؟ مضيفا انه في ظل المستجد هل سوف تحسن الامة الإسلامية التكامل بين شعوبها ودولها؟

جهاد سعد أكد أن الامة الاسلامية لابد لها أن تنتهز فرصة الحج وتزز الوحدة التي تعتبر في خطاب الجمهورية الاسلامية والثورة اللاسلامية هي وحدة تكاملية. مشيرا الى أن الامة الاسلامية لها شأنها وإمكانياتها لأن تكون قطبا اساسيا في عالم اليوم.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

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