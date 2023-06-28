شاهد.. اليمنيون يرحبون برسالة قائد الثورة الإسلامية للحجاج

العالم – خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت قال أن من المظاهر المهمة التي كانت تتجلى بها شعيرة الحج هي وحدة اللباس والمظهر والشكل وأن الاسلام حاول أن المسلمين يجميع أعراقهم في شكل واحد وفي صلاة واحدة وإن هذا كله اشعارا للمسلمين وتطويعا لهم بأن هذا الدين هو دين الوحدة الذي يجب أن تتمسكوا به.

محمد طاهر أنعم أكد أن اليمنيين يعتبرون كلمة قائد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي تندرج في اطار دعوة المسلمين الى الوحدة والانتباه الى المخططات التي يحاول الاعداء أن يمزقوا بها شمل الامة الاسلامية، سوا كانت تلك المخططات في تفريق الامة الاسلامية أو تفكيكها أو محاولة اثارة الصراعات ومحاولة حرف الامة عن الدين الاسلامي.

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