كيف تقرأ رسالة قائد الثورة الإسلامية للحجاج؟

العالم – ما رأيكم

وقال مدير المركز العالمي للتوثيق جهاد سعد إن محوريت نداءت قائد الثورة السلامية في ايران السيد علي خامنئي في مواسم الحج تتحدث عن تحديات الامة الاسلامية برمتها.

وأضاف جهاد سعد أن السيد علي خامنئي غالبا ما يخاطب المسلمين ككل في مستوى التحديات. مشيرا الى أن العالم الاسلامي في لحظة تاريخية مهمة جدا وهي لحظة انحصار النفوذ الاميركي في المنطقة وصعود قوى دولية متعددة وأن العالم اليوم يتجه نحو نظام متعدد الاقطاب.

وأكد أن هناك سءالين كبيرين وهما أين هو مكان الامة الاسلامية من كل هذه المتغيرات؟ هل نحن ننتقل من يد الى يد وهل نخرج من الاستعمار البريطاني والهبمنة الاميركية لنذهب ال عملية استقطاب اخرى أم أننا نعي تلك القوى التي تكتنزها الامة الاسلامية بكل شعوبها وتنوعاتها؟ مضيفا انه في ظل المستجد هل سوف تحسن الامة الإسلامية التكامل بين شعوبها ودولها؟

جهاد سعد أكد أن الامة الاسلامية لابد لها أن تنتهز فرصة الحج وتزز الوحدة التي تعتبر في خطاب الجمهورية الاسلامية والثورة اللاسلامية هي وحدة تكاملية. مشيرا الى أن الامة الاسلامية لها شأنها وإمكانياتها لأن تكون قطبا اساسيا في عالم اليوم.

من جهته قال مستشار المجلس السياسي الاعلى في اليمن محمد طاهر أنعم أن الحج هو مظهر من مظاهر الوحدة الاسلامية وهو شعيرة كبيرة جدا اهتم بها القرآن الكريم زالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وأضاف أن من المظاهر المهمة التي كانت تتجلى بها شعيرة الحج هي وحدة اللباس والمظهر والشكل وأن الاسلام حاول أن المسلمين يجميع أعراقهم في شكل واحد وفي صلاة واحدة وإن هذا كله اشعارا للمسلمين وتطويعا لهم بأن هذا الدين هو دين الوحدة الذي يجب أن تتمسكوا به.

محمد طاهر أنعم أكد أن اليمنيين يعتبرون كلمة قائد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي تندرج في اطار دعوة المسلمين الى الوحدة والانتباه الى المخططات التي يحاول الاعداء أن يمزقوا بها شمل الامة الاسلامية، سوا كانت تلك المخططات في تفريق الامة الاسلامية أو تفكيكها أو محاولة اثارة الصراعات ومحاولة حرف الامة عن الدين الاسلامي.

ما رأيكم؟

ماذا عن تحذير السيد خامنئي من تكرار تجربة هندسة منطقة غرب اسيا على يد الدول الغربية؟

ما أهمية تأكيده على الوحدة بمعناها الفكري والعلمي والانصهار والتعاون بين البلدان الإسلامية؟

ماذا عن طلبه بعدم تعرف الشعوب المسلمة الى بعضها البعض عبر التعريف الفتنوي للعدو؟