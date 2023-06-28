أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 28 يونيو 2023

جوان ..

القائد في نداءه لحجاج بيت الله الحرام .. الوحدة والروحانية هما الركيزتان الاساسيتان لخطاب الحج .

ابرار..

رئيس الجمهورية لرئيس وزراء أرمينيا.. نرفض أية محاولات لتغيير الجغرافيا السياسية بمنطقة القوقاز .

شرق ..

الاعيب جديدة في منطقة القوقاز .. تحركات أمريكية للدخول على خط أزمة قره باغ .

ارمان امروز ..

منظمة الأمم المتحدة تدعو أمريكا لدفع تعويضات لضحايا اعمال التعذيب بمعتقل غوانتانامو.

سياست روز ..

قائد بحرية الحرس .. أمريكا باتت تدرك وتلمس اليوم معنى ومفهوم قدراتنا البحرية الهائلة .

رويش ملت ..

أمير قطر يبدي إستعداد بلاده لتوسيع التعاون الإقتصادي والتجاري مع ايران.

جمهوري اسلامي ..

عمليات مشتركة للقوات السورية والروسية تستهدف مواقع جماعات وتنظيمات الإرهابية بادلب وحلب .

كيهان ..

إطلاق صواريخ من الضفة الغربية لأول مرة على مواقع صهيونية يفجر هلعا بالكيان الغاصب.

مردم سالاري ..

محافل نيابية أمريكية تدعو ادارة بايدن لتزويد الجيش الأوكراني بقنابل عنقودية محظورة دوليا .

خراسان ..

بوتين يتحدث عن افشال تمرد واغنر وسقوط الرهان الغربي على تفجير الأوضاع بروسيا.

ايران ..

تظاهرات غاضبة مقابل منزل وزير العدل الصهيوني تنديدا بتفعيل مشروع الإصلاحات القضائية.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( على أمريكا الإعتذار ) ..

وضع تقرير المقررة الاممية " فونوالا ني اولاين" حول معتقل غوانتانامو الامريكي بكوبا , النقاط فوق الحروف مجددا وبصورة رسمية لواقع ارتكاب امريكا لجرائم بشعة بحق الانسانية على مدى عقدين في هذا المعتقل السيئ الصيت. وبالطبع سبق ان صدرت تقارير دولية عديدة حول الفظائع في هذا المعتقل الا ان التقرير الاممي الاخير هو حصيلة مشاهدات في زيارة تفقدية اممية رسمية للمعتقل.

"التقرير الأممي أخير حول غوانتانامو تحدث بالتفصيل عن اعمال تعذيب رهيبة بحق المعتقلين, مؤكدا انها ترقى لجرائم بحق الإنسانية"

ان هذا التقرير الاممي المحايد والموثق بالادلة والصور جسد واقع خواء ادعاءات امريكا بشأن حقوق الانسان والحرية, وواقع استخدامها لشعارات براقة في هذا الشأن لابتزاز الاخرين وفرض سياساتها ورؤيتها على البلدان الاخرى. ان امريكا باتت مطالبة دوليا وبشكل رسمي حسب هذه المقررة الاممية بتقديم اعتذار لضحايا اعمال التعذيب بغوانتانامو ودفع تعويضات مالية لهم وذلك في اكبر فضيحة عار للسياسة الامريكية في العالم .

ابرار ..

كتبت صحيفة ابرار في تقريرها ( مخيم الهول قنبلة موقوتة)..

بهذه العبارة وصف خالد اليعقوبي المستشار الامني لرئيس الوزراء العراق خطر وجود مخيم الهول الذي يضم عوائل عناصر تنظيم داعش الارهابي .

"المستشار خالد اليعقوبي أكد ان مخيم الهول بمحافظة الحسكة السورية يتحول عمليا الى بؤرة لتصدير دواعش المستقبل"

ويرى هذا المسؤول الامني العراقي ان هذا المخيم الذي يقع في منطقة انتشار القوات الامريكية وتواجد فصائل كردية مسلحة يضم ما يقرب من ستين الف شخص اغلبهم من النساء والاطفال في بيئة فكرية داعشية بالكامل, الامر الذي يحمل تهديدا كبيرا لا لسوريا فحسب بل للعراق والمنطقة برمتها ايضا. ان هذه التحذيرت العراقية جاءت بعد وقوع عدة حالات هرب من هذا المخيم وتسلل دواعش جدد للاراضي العراقية .

جمهوري اسلامي ...

سلطت صحيفة جمهوري اسلامي الضوء على ( مصرع أكثر من ألف مدني بأفغانستان ) منذ وصول طالبان للسلطة, وجاء في تقرير للصحيفة ..

تقول دراسة حديثة اعدتها منظمة الامم المتحدة ان نحو الف وخمسة وتسعين مدنيا افغانيا لقوا مصرعهم منذ وصول حركة طالبان للسلطة بكابول قبل عامين, هذا بالاضافة الى اصابة الاف الاشخاص بجروح في هجمات وتفجيرات تتحمل طالبان مسؤوليتها مباشرة اوغير مباشرة .

"الأمم المتحدة أكدت ان إمارة طالبان غالبا ما تلقي بمسؤولية هذه الهجمات على عاتق جهات مجهولة رغم بصماتها الطالبانية "

الامر الذي يحمل تناقض صارخ مع تاكيدات هذه الامارة بأنها تسيطر على الامن تماما وانها استطاعت منع اية نشاطات ارهابية بافغانستان. ان هذه الدراسة الاممية نوهت الى ان الهجمات والتفجيرات الارهابية على مدى عامين لم تستهدف لا منشآت ولا دوائر حكومية طالبانية ولا مقاتلي طالبان بل مؤسسات ومدارس واماكن لمكونات عرقية ومذهبية محددة بافغانستان .

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( هلع بايدن من ملف مثير للجدل)..

تصريحات بايدن التي تتسم بالعدائية الصارخة للصين بعد مرور يوم واحد فقط على عودة الوزير بلينكن من بكين, مؤشر واضح على فشل مهمة هذا الوزير في زيارته الاخيرة للصين لتهدئة الاجواء.

بايدن وصف نظيره الصيني بالديكتاتور وردت بكين بوصف تصريحات بايدن بالمثيرة للسخرية. وفي كل الاحوال ..

"جاءت تصريحات بايدن الإستفزازية لبكين لتعكس إلى جانب فشل زيارة بلينكن, محاولةً لإقناع منتقديه بالداخل بكونه حازما مقابل الصين"

فالرئيس الامريكي يواجه انتقادات جمهورية لاذعة تتهمه بالتراخي بشأن قضية المناطيد الصينية الغامضة, وهذه الانتقادات مرشحة للتحول لورقةِ ضغط تضعف موقفه في الانتخابات الرئاسية المقبلة خاصةً بعد فشل الوزير بلينكن من اقناع القادة الصينيين بشأن الخلافات والقضايا العالقة بين البلدين حول تايوان وكوريا الشمالية والقضايا التجارية.

كيهان ..

صحيفة كيهان سلطت الضوء على نتائج احدث استطلاع للراي حول الانتخابات الرئاسية المقبلة بامريكا وكتبت في تقرير يشير الى ان غالبية الامريكيين يرون ان( أمريكا تسير بالإتجاه الخاطئ )..

نتائج هذا الاستطلاع عكست تزايد القلق بين الامريكيين حول مستقبل الولايات المتحدة في ظل ما اعتبره 74 بالمئة من المستطلعين بانزلاق امريكا في مسارٍ خاطئ . كما ..

"كشفت نتائج هذا الإستطلاع عن إتساع دائرة عدم تأييد ترشح بايدن وترامب في الإنتخابات الرئاسية بين الأمريكيين "

وابدى نحو 68 بالمئة من المستطلعين شكوكا متزايدة حول مدى السلامة العقلية لبايدن فيما شكك اكثر من 55 بالمئة باهلية ترامب في الانتخابات الرئاسية في ظل ملفات الاتهامات الفدرالية التي تلاحقه .