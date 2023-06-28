الجيش الايراني يحمي حدود البلاد بأحدث الأسلحة والعتاد المحلي الصنع

العالم - ايران

وقال العميد نعمتي في كلمة القاها في مراسم منح الرتب العسكرية لضباط الصف في مركز تدريب " جواد الأئمة (عليه السلام)" التابع للقوات البرية للجيش الايراني، صباح اليوم الاربعاء، ان الجيش الايراني الذي يقف الى جانب الحرس الثوري وقوات التعبئة وباقي القوات الدفاعية للبلاد ، استطاع ان يقف شامخا ، وفي أي مجال احتاج المواطنون الى دعمنا ومساعدتنا هرعنا الى ذلك وكنا من اوائل الذين سارعوا الى تقديم العون وخاصة اثناء الكوارث الطبيعية في شمال وغرب وشرق البلاد.

وشدد العميد نعمتي ان حدود البلاد مجهزة ومزودة بأحدث الاجهزة والمعدات، وقال " قواتنا تنتشر على طول 1500 كيلومتر من حدود البلاد من اجل استتباب الامن ولكي يواصل المواطنون حياتهم العادية .

واضاف" ان الجهاد وخدمة المواطنين يحتاج الى روحية جهادية والتضحية ، والعمل ليل نهار، ويجب الاستعداد دوما للتضحية والجهاد".