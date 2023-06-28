تركيب أثقل منصة في مشروع بارس الجنوبي للغاز

العالم - ايران

وبانتهاء هذه المرحلة وتركيب المنصة الثانية والتي هي بالطبع قيد الإنشاء، سينتج هذا المشروع 56 مليون متر مكعب من الغاز و 50 ألف برميل من مكثفات الغاز و 750 طنا من الكبريت يوميا مما سيساعد في تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لإيران ويجعلها كمصدر إقليمي مهم .

وهناك فوائد اقتصادية جمّة لإستكمال المرحلة 11 من مشروع حقل بارس الجنوبي المشترك بحيث ان التقديرات تشير الى خلق ما يصل 10 الاف فرصة عمل وتحقيق ما هو تقريبا 20 مليار دولار من الدخل لإيران.

اضف على ذلك سيعمل هذا المشروع أيضا على إنعاش قطاع النفط والغاز الإيراني الذي كان يعاني على مر السنين بسبب العقوبات المفروضة وانخفاض الاستثمار.