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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 28-07-2023

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

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