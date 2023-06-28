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السفير الإيراني: الحديث عن تدخل إيران في العراق "شوشرة إعلامية"

السفير الإيراني: الحديث عن تدخل إيران في العراق
الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، المنطقة بحاجة الى لقاءات مشتبكة بالمصالح لا متشابكة بالمواقف.

العالم - العراق

وذكر الحكيم في بيان، ان الأخير "التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق محمد كاظم آل صادق، وتبادلنا التهاني بعيد الأضحى المبارك، وتمنينا للبلدين والشعبين الصديقين مزيداً من الرفاه والازدهار".

ودعا الحكيم إلى "تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وإيران بما يخدم البلدين"، مشدداً على "أهمية الاستعداد المبكر للزيارات المليونية القادمة كزيارة العاشر من محرم والأربعين".

بالمقابل قال السفير الإيراني: العملية السياسية في العراق لا تخلو من التعقيد، والحديث عن تدخل إيران في السياسة العراقية وتنصيب الشخصيات "شوشرة إعلامية" لا أكثر.

وأضاف : تأسفنا لخروج السيد مقتدى الصدر من العملية السياسية، وهو رمز كبير ومن الشخصيات السياسية التي لها حضورها، ونتمنى عودته إلى العملية السياسية.

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السفير الإيراني: الحديث عن تدخل إيران في العراق "شوشرة إعلامية"

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