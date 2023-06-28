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مقر خاتم الانبياء (ص): سنوجه ردا مدمرا لأي جسم طائر يتسلل الى اجواء ايران

مقر خاتم الانبياء (ص): سنوجه ردا مدمرا لأي جسم طائر يتسلل الى اجواء ايران
الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد قائد مقر خاتم الانبياء (صلى الله عليه وآله) للدفاع الجوي في ايران العميد قادر رحيم زادة ان حراس الاجواء الايرانية من الجيش والحرس الثوري يتصدون بحزم لدخول أي جسم طائر الى اجواء البلاد من دون ترخيص ويردون ردا مدمرا على أي تطاول للاعداء.

العالم- ايران

وقال العميد رحيم زادة لدى تفقده مركز قيادة مقر الجنوب للدفاع الجوي ان اعداء ايران الاسلامية قد جربوا في السابق والان، الجهوزية الدفاعية للقوات المسلحة الايرانية وخاصة في مجال الدفاع الجوي، وباتوا مدركين ان اقل اعتداء ودخول من دون سماح للاجواء الايرانية سيجابه برد مدمر ونيران قوات الدفاع الجوي.

وأشار العميد رحيم زادة الى المكانة الاستراتيجية لايران في المنطقة ومحاولات الأعداء لزعزعة امن الشرق الاوسط ، قائلا " نظرا للتمارين التي خضناها والمناورات التي حاكت مختلف المواجهات، فاننا نرصد ونراقب ليس فقط اجواء المنطقة بل الطلعات الجوية التي تجري خارج منطقتنا ايضا.

وشدد العميد رحيم زادة على الاستفادة القصوى من امكانيات قوات الدفاع الجوي الايرانية في الدفاع عن المصالح القومية والمراكز الحساسة في ايران.

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