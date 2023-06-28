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رئيسي يهني رؤساء الدول الإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك

رئيسي يهني رؤساء الدول الإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك
الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في رسائل منفصلة رؤساء الدول الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.

العالم- ايران

وهنأ رئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي، في رسائل منفصلة ، قادة الدول الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك ، معربًا عن أمله في أن نشهد بهذه المناسبة الوحدة المتزايدة لمسلمي العالم وشموخ الأمة الإسلامية، وأن تتمكن جميع الشعوب الإسلامية في ظل التعاليم القيمة للدين الاسلامي ، من قطع طريق العزة والكمال وان تمهد بجدارة الارضية لاعلاء هذا الدين المليء بالحب والرحمة في المحافل الدولية.

وأوضح رئيسي في هذه الرسالة: أن عيد الأضحى هو مظهر لأخلص العبادات والاهتمام بأوامر الله ، وفي هذا اليوم حصل النبي إبراهيم (ع) على لقب رائد الايثار والتضحية للعبد امام خالقه وقد خرج من هذا الاختبار الإلهي بنجاح.

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رئيسي يهني رؤساء الدول الإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك

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