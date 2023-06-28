رئيسي يهني رؤساء الدول الإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك

العالم- ايران

وهنأ رئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي، في رسائل منفصلة ، قادة الدول الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك ، معربًا عن أمله في أن نشهد بهذه المناسبة الوحدة المتزايدة لمسلمي العالم وشموخ الأمة الإسلامية، وأن تتمكن جميع الشعوب الإسلامية في ظل التعاليم القيمة للدين الاسلامي ، من قطع طريق العزة والكمال وان تمهد بجدارة الارضية لاعلاء هذا الدين المليء بالحب والرحمة في المحافل الدولية.

وأوضح رئيسي في هذه الرسالة: أن عيد الأضحى هو مظهر لأخلص العبادات والاهتمام بأوامر الله ، وفي هذا اليوم حصل النبي إبراهيم (ع) على لقب رائد الايثار والتضحية للعبد امام خالقه وقد خرج من هذا الاختبار الإلهي بنجاح.