رئيس كيان الاحتلال: 'إسرائيل' في وضع سيئ

العالم- فلسطين المحتلة

ودعا هرتسوغ، خلال جولة في قيادة المنطقة الشمالية، إلى "وقف التشريعات الأحادية للتعديلات القضائية، والعودة إلى المحادثات قبل فوات الأوان في ظل وضع أمني خطر للغاية".

وتابع أنّه "يجب التحدث وإجراء حوار عميق والتوصل إلى تفاهم فيما بيننا، لأنّه على بعد عدة كيلومترات من هنا، يوجد من يسعى لتدمير كل ما هو موجود عندنا"، مضيفاً: "أحياناً، ننسى بشكل غير متناسب ما هو مهم بالنسبة إلينا، وما هي التحديات الهائلة التي نواجهها".

وكان هرتسوغ أكّد أنّ الأزمة الداخلية التي تمرّ فيها "إسرائيل"، تُعَدّ "من أخطر الأزمات الداخلية، وتؤثّر في عدد من القطاعات".

وسبق أن أشار إلى أنّ "الأعداء يشخّصون جيداً تفكك الوحدة الإسرائيلية، ويعملون وفقاً لذلك"، مضيفاً أنّ من يعتقد أنّ "حرباً داخلية هي حدود لن نصل إليها، لا فكرة لديه عن واقع الحال في إسرائيل".

ورأى هرتسوغ أنّ "إسرائيل" على مفترق طرق، إما "أزمة تاريخية أو لحظة دستورية حاسمة".

ويأتي ذلك مع تجدد التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطّتها بشأن التعديلات القضائية، للأسبوع الـ 25 على التوالي، في "تل أبيب"، بمشاركة الآلاف.