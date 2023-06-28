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قتيلان في اشتباك مسلح أمام القنصلية الأميركية في جدة

قتيلان في اشتباك مسلح أمام القنصلية الأميركية في جدة
الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام سعودية بأنّ شخصاً أوقف سيارته بالقرب من القنصلية الأميركية في جدة، وخرج شاهراً سلاحاً حربياً، ووقع تبادل لإطلاق النار مع حرس السفارة.

العالم - السعودية

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بوقوع قتيلين، بينهما مسلح، في إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة، مساء الأربعاء.

وفي التفاصيل، بحسب وسائل إعلام محلية، فقد أوقف شخص سيارته بالقرب من القنصلية الأميركية في جدة، وخرج شاهراً سلاحاً حربياً، وقد أسفر تبادل لإطلاق النار بين المهاجم وقوات الأمن الموكلين بحراسة القنصلية عن مقتل الشخص المهاجم.

كما أصيب عامل نيبالي في القنصلية الأميركية، خلال تبادل إطلاق النار، وتوفي بعد ذلك في المشفى.

وأكّدت السلطات السعودية أنّ التحقيقات جارية حالياً لتحديد الدافع والظروف وراء الهجوم.

وفي عام 2016، فجر انتحاري عبوة ناسفة بالقرب من القنصلية الأميركية في المدينة، وذلك في الساعات الأولى من صباح يوم الرابع من تموز/يوليو، الذي يصادف يوم الاستقلال الأميركي.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان هجوم شنه مسلحون عام 2004 على القنصلية الأميركية نفسها في جدة، أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.

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قتيلان في اشتباك مسلح أمام القنصلية الأميركية في جدة

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