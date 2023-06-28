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طهران تستنكر الاساءة للقرآن الكريم في السويد بشدة

طهران تستنكر الاساءة للقرآن الكريم في السويد بشدة
الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

استنكر المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاربعاء، بشدة الاساءة للقرآن الكريم في السويد، وقال: ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية وشعبها وكما سائر المسلمين والاحرار في العالم، لا يتحملون هكذا اساءة، ويستنكرونها بشدة.

العالم - إیران

وردا على اعطاء السويد الضوء الاخضر لأعداء الاسلام لتكرار الاساءة للقرآن الكريم، قال ناصر كنعاني: ان التمهيد لتكرار انتهاهك حرمة المقدسات الإلهية، وخاصة تزامنا مع الايام المقدسة للامة الاسلامية وكذلك التجمع المليوني للمسلمين في مؤتمر الحج العالمي، هو اجراء استفزازي وغير مدروس وغير مقبول.

وأشار كنعاني الى جهود المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان لرفع مستوى احترام الاديان والمذاهب والتعاليم الدينية الاصيلة، مصرحا: ان الاساءة للكتب السماوية هو مصداق للعدوانية ونشر الكراهية ويتعارض مع القيم الاصيلة لحقوق الانسان.

واعلن كنعاني: ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية وشعبها كما سائر المسلمين واحرار العالم، لا يتحملون هكذا اساءة ويستنكرونها بشدة، لافتا الى ان المتوقع من حكومة السويد وضمن منع تكرار الاساءة للمقدسات، ان تولي اهتماما جادا بهذا الخصوص بمبدأ تحمل المسؤولية.

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طهران تستنكر الاساءة للقرآن الكريم في السويد بشدة

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