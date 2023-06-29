قائد الدفاع الجوي الايراني: تصنيع معدات متطورة بعيدة المدى مدرج على جدول اعمالنا

العالم - ايران

وفي حديثه خلال زيارته التفقدية المفاجئة يوم الاربعاء، لوحدة "الشهيد ستاري" الميدانية للرد السريع (شرق العاصمة طهران) للاطلاع عن كثب على القدرات القتالية والجاهزية الدفاعية فيها، قال العميد علي رضا صباحي فرد : تماشيا مع التهديدات والتحديات المحتملة، فلاشك ان تصنيع معدات رادارية وصاروخية ومسيرة متطورة بعيدة المدى مدرج على جدول اعمالنا للعام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار/مارس 2023).

وأضاف: ان فاعلية الدفاع الجوي للجيش في السيطرة التامة على أجواء البلاد، تبين الرصد الدقيق الذي يقوم به مهندسو الدفاع الجوي ومتخصصوه في آلاف النقاط الدفاعية بالبلاد.

وبيّن العميد صباحي فرد، أن الجهود المتواصلة ليل نهار لحراس أجواء بلادنا تأتي بهدف صيانة امن وراحة بال المواطنين في ايران الاسلامية، مصرحا: إن كان الدفاع الجوي للجيش قد بلغ قدرا رفيعا من التنامي، فمن المتيقن ان هذا التنامي والاقتدار قد تحقق بفضل همة شباب هذا الوطن وجهودهم في مختلف مجالات العلوم الدفاعية.