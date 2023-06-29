بالفيديو.. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة في أول أيام العيد

العالم – خاص بالعالم- مراسلون

رمي الجمرات من الأعمال الرئيسية في الحج.. يرمي الحاج أول الجمرات يوم العيد.. وهي الجمرة التي تلي مكة ويقال لها جمرة العقبة.. والتي ترمى أول ايام عيد الأضحى.

وترمي الجمرات بالحصيات السبع التي كان الحاج يقد جمعها من مكة أو مزدلفة.. ويكبر مع رمي كل حصى.

ويقول حاج لموفدنا إلى مكة إن: الشياطين هم الذين يسعون لتفريق المسلمين ولفرقة شملهم والاعتداء عليهم.. ويتمثل هذا الشيطان الأكبر في عدونا الأساسي الذين هم اليهود وإسرائيل.

وتقول حجاجة: "لقد رميت الشيطان وأدعو الله أن يكف شر الشيطان الأكبر عن الأمة الإسلامية."

أما في أيام التشريق فيرمي الحاج ثلاث جمرات هي الكبرى والوسطى والصغرى، كل واحدة منهن بسبع حصيات، يكبر مع رمي كل حصى.

ويقول حاج: لابد أن يجتمع المسلمون جميعا على كلمة رجل واحد وقلب رجل واحد.

رمي الجمرات رمز من رموز الحج.. يسير العبد فيها على خطى الأنبياء في رجم الشيطان، وإعلان البراءة من أعوانه وأنصاره.

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