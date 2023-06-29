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بالفيديو.. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة في أول أيام العيد

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

مشعر منا - مكة المكرمة (العالم) 2023.06.29 – واصل حجاج بيت الله الحرام تأدية المناسك في مشعر منى لليوم الـ11 من شهر ذي الحجة في أول أيام التشريق، وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، برمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، بعد أن رموا يوم أمس جمرة العقبة.

العالم خاص بالعالم- مراسلون

رمي الجمرات من الأعمال الرئيسية في الحج.. يرمي الحاج أول الجمرات يوم العيد.. وهي الجمرة التي تلي مكة ويقال لها جمرة العقبة.. والتي ترمى أول ايام عيد الأضحى.

وترمي الجمرات بالحصيات السبع التي كان الحاج يقد جمعها من مكة أو مزدلفة.. ويكبر مع رمي كل حصى.

ويقول حاج لموفدنا إلى مكة إن: الشياطين هم الذين يسعون لتفريق المسلمين ولفرقة شملهم والاعتداء عليهم.. ويتمثل هذا الشيطان الأكبر في عدونا الأساسي الذين هم اليهود وإسرائيل.

وتقول حجاجة: "لقد رميت الشيطان وأدعو الله أن يكف شر الشيطان الأكبر عن الأمة الإسلامية."

أما في أيام التشريق فيرمي الحاج ثلاث جمرات هي الكبرى والوسطى والصغرى، كل واحدة منهن بسبع حصيات، يكبر مع رمي كل حصى.

ويقول حاج: لابد أن يجتمع المسلمون جميعا على كلمة رجل واحد وقلب رجل واحد.

رمي الجمرات رمز من رموز الحج.. يسير العبد فيها على خطى الأنبياء في رجم الشيطان، وإعلان البراءة من أعوانه وأنصاره.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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بالفيديو.. الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام عيد الأضحى

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