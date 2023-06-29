الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
٠٦:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

فرنسا... توقيف 150 شخصا إثر الأحتجاجات وماكرون يدعو الحكومة لاجتماع عاجل

فرنسا... توقيف 150 شخصا إثر الأحتجاجات وماكرون يدعو الحكومة لاجتماع عاجل
الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الحكومة إلى اجتماع طارئ على خلفية الاحتجاجات في باريس التي اندلعت على إثر مقتل مراهق من أصول جزائرية على يد الشرطة.

العالم- أوروبا

من جانبه أعلن وزير الداخلية الفرنسي توقيف 150 شخصا ليل أمس الأربعاء/الخميس في أعمال عنف جديدة إثر الواقعة، منددا بأعمال عنف "لا تحتمل ضد رموز الجمهورية".

وكتب جيرالد دارمانان على تويتر أنه تم "إحراق أو مهاجمة ... بلديات ومدارس ومراكز شرطة"، مضيفا "عار على الذين لم يدعوا إلى الهدوء".

واندلعت الأحتجاجات بعد مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الشرطة في ضاحية نانتير بباريس يوم الثلاثاء الماضي، وقد أثار الحادث أعمال شغب عفوية في عدد من المدن الفرنسية.

وأطلق ضباط الشرطة النار على صبي يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش طريق في نانتير، إحدى ضواحي غرب باريس، رفض الامتثال لمطالبهم.

من جهته وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادث بأنه "لا يمكن تفسيره ولا يغتفر"، مضيفا أنه "لا شيء يبرر موت شاب".

واليوم الخميس، دعا ماكرون إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء بعد أزمة قتل المراهق، وفق ما أعلن الإليزيه.

روابط ذات صلة

شاهد.. استمرار الأحتجاجات في فرنسا على خلفية قتل الشرطة لمراهق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جموع المؤمنين في ايران الاسلامية يؤدون صلاة عيد الاضحى المبارك

فرنسا... توقيف 150 شخصا إثر الأحتجاجات وماكرون يدعو الحكومة لاجتماع عاجل

رغم تضييقات الاحتلال..الآلاف يعمرون الأقصى في صلاة فجر الثاني من أيام الأضحى

الشيخ الخزعلي يؤكد على ضرورة مراجعة الحكومة العراقية الاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن

علماء اليمن يدينون إحراق السويد نسخا من القرآن الكريم

إصابة مرتزقة أجانب خلال الضربة الروسية على كراماتورسك