فرنسا... توقيف 150 شخصا إثر الأحتجاجات وماكرون يدعو الحكومة لاجتماع عاجل

العالم- أوروبا

من جانبه أعلن وزير الداخلية الفرنسي توقيف 150 شخصا ليل أمس الأربعاء/الخميس في أعمال عنف جديدة إثر الواقعة، منددا بأعمال عنف "لا تحتمل ضد رموز الجمهورية".

وكتب جيرالد دارمانان على تويتر أنه تم "إحراق أو مهاجمة ... بلديات ومدارس ومراكز شرطة"، مضيفا "عار على الذين لم يدعوا إلى الهدوء".

واندلعت الأحتجاجات بعد مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الشرطة في ضاحية نانتير بباريس يوم الثلاثاء الماضي، وقد أثار الحادث أعمال شغب عفوية في عدد من المدن الفرنسية.

وأطلق ضباط الشرطة النار على صبي يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش طريق في نانتير، إحدى ضواحي غرب باريس، رفض الامتثال لمطالبهم.

من جهته وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادث بأنه "لا يمكن تفسيره ولا يغتفر"، مضيفا أنه "لا شيء يبرر موت شاب".

واليوم الخميس، دعا ماكرون إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء بعد أزمة قتل المراهق، وفق ما أعلن الإليزيه.