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رغم تضييقات الاحتلال..الآلاف يعمرون الأقصى في صلاة فجر الثاني من أيام الأضحى

رغم تضييقات الاحتلال..الآلاف يعمرون الأقصى في صلاة فجر الثاني من أيام الأضحى
الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

أدى الآلاف من المصلين فجر اليوم الخميس، صلاة فجر الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال والعراقيل المنتشرة في محيط البلدة القديمة ومدينة القدس المحتلة.

العالم-فلسطين

وشارك الآلاف في صلاة الفجر، في ثاني أيام عيد الأضحى، تلبية لدعوات الحشد والرباط في المسجد الأقصى، إفشالاً لمخططات الاحتلال ضد القدس والأقصى.

واحتفل عشرات الآلاف من الفلسطينيين أمس، في باحات المسجد الأقصى، وأدوا صلاة العيد، تزامناً مع تصاعد عدوان الاحتلال على القدس، والمخاطر المتزايدة حول تقسيم الأقصى.

وخلال يوم عرفة توافد آلاف المواطنين إلى الأقصى، وأدوا الصلاة وواصلوا الرباط، وسط تكبيرات العيد التي عمت المسجد المبارك.

وفي وقت سابق، انطلقت دعوات للحشد والصلاة في الأقصى، وجعله مكانًا للمعايدة والالتقاء مع الأهل والأحباب في العيد تحت شعار (#عيدك_بالأقصى).

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رغم تضييقات الاحتلال..الآلاف يعمرون الأقصى في صلاة فجر الثاني من أيام الأضحى

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