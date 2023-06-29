بالفيديو.. مصور العتبة الرضوية يتحدث للعالم عن 30 عاما من الخدمة

العالم – خاص بالعالم، مراسلون

وفي حوار مباشر مع مراسلنا من العتبة الرضوية المقدسة في أول أيام عيد الأضحى المبارك في إيران قال سعيد نوذري: منذ 30 سنة أعمل في مرقد الإمام الرضا مصوراً فوتوغرافياً لهذه العتبة المقدسة، العمل في هذه العتبة المقدسة هو عمل مختلف ونوعي، المكان الذي نعمل فيه هم يشرفون علينا ويقيموننا، فيجب أن يكون العمل يليق بمقام الإمام الرضا عليه السلام.

أنا مصور المرقد والعتبة الرضوية، واجبي أن أعكس صور هذه البقعة المنورة وهذه النقطة المليئة بالحب.. حيث يأتي الزوار من كافة الجنسيات ومن كافة أنحاء العالم إلى هذه النقطة.

ولفت إلى أن: كل زاوية في هذا المرقد هو إطار وصورة جميلة.. في مرقد الإمام الرضا عليه السلام إلى أي نقطة ننظر نرى أن هناك إطار جميل ليتم تصويره وتثبيته.

وأضاف: بفضل الإمام الرضا وبمنته علي قمت بالتصوير وعرضت هذه الصور على الجمهور، وأنا أعتز بأن الإمام قد من علي بهذه الفرصة، لكي أكون سببا لهذه الصور وتصل إلى الناس.

وعن أكثر الصور التي التقطها شهرة قال نوذري: لدي صورة من "باب السرور" معروفة على مستوى العالم، باب الذهب الذي قمت بتصويره في ظروف خبرية ومستعجلة.. وأنا نظرا لحبي لهذه الصورة عرضتها في معرض ولاقت ترحيبا كبيرا.. بعد ذلك قررناها لأن نقوم بتصوير هذه اللقطة بشكل احترافي أكثر.. فقمنا بالتصوير عدة مرات.. لكن أبدا لم تصبح كما الصورة الأولى.

وخلص إلى القول: الإمام الرضا أراد أن يوصل هذه الرسالة لي أن الحدث الذي يثبت ويبقى هو بمنة الله علي وبفضل إمام الرضا.. فلا توجد موفقية ونجاح في هذه العتبة المقدسة إلا بعناية من الإمام الرضا عليه السلام.

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