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منظمة التعاون الإسلامي تدين إحراق نسخة من القرآن الکریم في السويد

منظمة التعاون الإسلامي تدين إحراق نسخة من القرآن الکریم في السويد
الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي إدانتها لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الکریم في العاصمة السويدية ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.

العالم- اوروبا

وأصدرت المنظمة بيانا حذرت فيه من خطورة هذه الأعمال، التي تتعارض مع الجهود العالمية لنشر التسامح والاعتدال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الخميس.

وقال البيان إنه يجب على الدول المعنية اتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار مثل تلك الأعمال البغيضة، التي قام بها بعض المتطرفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواثيق الأممية التي تشجع على احترام حقوق الإنسان.

وتابعت: "يجب أن يتم احترام الحريات الأساسية دون تمييز بسبب الدين أو اللغة أو العرق أو الجنس".

يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريحا لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.

ويأتي هذا التحرك تزامنا مع إعطاء الضوء الأخضر، بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق القرآن الکریم.

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