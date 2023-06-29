مؤشرات على قرب عودة العلاقات الايرانية المصرية؟.. طوارئ واحتجاجات ضد عنف الشرطة بفرنسا

العالم - بانوراما

وفي حفل لسفراء الدول الاسلامية في ايران بمناسبة عيد الاضحى المبارك، رحب عبداللهيان بعودة العلاقات الطبيعية لبلاده مع مصر والمغرب، مؤكدا ضرورة العمل على افشال مخطط اللوبي الصهيوني لتقسيم الدول الاسلامية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعمال الشغب التي شهدتها العاصمة باريس، على خلفية مقتل فتى برصاص شرطي، واعتبر ماكرون ان العنف ضد المؤسسات والجمهورية لا يمكن تبريره.

وكانت قد اندلعت مواجهات لليلة الثانية على التوالي بين الشرطة والشباب الغاضبين في عدد من الاحياء الشعبية بالعاصمة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.