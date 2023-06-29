الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
٠٤:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

مؤشرات على قرب عودة العلاقات الايرانية المصرية؟.. طوارئ واحتجاجات ضد عنف الشرطة بفرنسا

مؤشرات على قرب عودة العلاقات الايرانية المصرية؟.. طوارئ واحتجاجات ضد عنف الشرطة بفرنسا
الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول تأكيد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان أن الاهتمام الخاص بالعلاقة مع العالم الاسلامي ودول المنطقة من اولويات السياسة الخارجية لإيران.

العالم - بانوراما

وفي حفل لسفراء الدول الاسلامية في ايران بمناسبة عيد الاضحى المبارك، رحب عبداللهيان بعودة العلاقات الطبيعية لبلاده مع مصر والمغرب، مؤكدا ضرورة العمل على افشال مخطط اللوبي الصهيوني لتقسيم الدول الاسلامية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعمال الشغب التي شهدتها العاصمة باريس، على خلفية مقتل فتى برصاص شرطي، واعتبر ماكرون ان العنف ضد المؤسسات والجمهورية لا يمكن تبريره.

وكانت قد اندلعت مواجهات لليلة الثانية على التوالي بين الشرطة والشباب الغاضبين في عدد من الاحياء الشعبية بالعاصمة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

في السودان آمال هدنة العيد بددتها اشتباكات الخرطوم.. وساطة للحرب الأوكرانية، هل ينجح البابا من حيث فشل الآخرون؟

بمناسبة يوم عرفة.. الحج ودوره في حل مشاكل الأمة

نتنياهو والدولة الفلسطينية وعبثية السلام ووهم التطبيع.. وهل استعادت روسيا عافيتها بعد انتهاء التمرد؟

أزمة فاغنر.. وعودة الحسم للسودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالتفاصيل.. جنود الاحتلال يهددون بالعصيان

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين على مقتل 'نائل'

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 29-06-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 29-06-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 29-06-2023

اتحاد علماء بلاد الشام.. أدعياء الحرية والليبرالية يجددون في كل يوم عداءهم للشرائع والأديان السماوية