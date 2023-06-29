بالفيديو.. مبادرة "أضحيتك" الخيرية في خوزستان الإيرانية

العالم – خاص بالعالم، مراسلون

إن كنت تسعى للوصول إلى المحتاجين ولكن بعد المسافات حال دون ذلك.. فخيرون ومتطوعون من أبناء محافظة خوزستان أطلقوا مبادرة تحت عنوان "أضحيتك" للعمل على ذبح الأضحيات والنذورات من المتبرعين لإيصالها للمستحقين في المناطق التي تم اختيارها من قبل المتبرع.

وأوضح مدير مؤسسة فاطمة الزهراء الخيرية في محافظة خوزستان خالد مزرعة لمراسلنا: "كمجموعة خيرية تقوم مؤسسة فاطمة الزهراء في عيد الأضحى المبارك بجمع مبالغ ونذورات من الناس، نشتري الذبائح ونأتي بها إلى المسلخ، وتتوزع اللحوم بين العوائل المتعففة في محافظة خوزستان.. ويتوجب علينا أن نتشكر شكراً خاصاً كل من ساهم وشارك في هذا العمل الخيري.. الله يتقبل منكم وجزاكم الله خير الجزاء."

و كانت أمور كالالتزام التام بالشروط الشرعية والصحية للأضحية وكيفية تخزينها ومن ثم إيصالها للمستحقين على رأس أولويات القائمين على المبادرة.

ويوضح مدير مسلخ "ألبرز" في محافظة خوزستان ألبرز كريمي لمراسلنا: "نقوم بفحوصات متعددة منها قبل الذبح وفحوصات أخرى نقوم بها أثناء الذبح وبعده، بغية الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من تلك الأضحية التي تذبح في هذا المسلخ."

وأوضح المتطوع إبراهيم شرفاء قائلا: "نستلم الأضاحي من المتبرعين والخيرين، ثم يتم تقطيعها ونضعها بالمجمدات، ونوزعها كل شهر على العوائل المتعففة."

وعند إتمام عملية الذبح والتوزيع يبلغ القائمون على المبادرة أصحاب الأضحية عبر رسائل بريد إلكترونية بأن ذبح الأضحية الخاصة بهم قد تم على أكمل وجه.

يدأب الخيرون من أبناء محافظة خوزستان من كل عام في عيد الأضحى المبارك على ذبح الأضاحي وتوزيع النذورات على العوائل المتعففة، كمبادرة منهم لضمان تكافل اجتماعي بين طبقات المجتمعات وشرائحه.

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