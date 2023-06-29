مسؤول روسي يعلق على هفوة بايدن حول العراق

العالم- اوروبا

وقال بيسكوف للصحفيين: "ربما من المهم للجميع أن تبقى الولايات المتحدة قابلة للتنبؤ بها، وأن تحافظ على تقييم موضوعي لما يحدث وتهتم بالحصول على المعلومات من المصادر الصحيحة من أجل تكوين لنفسها صورة موضوعية وصحيحة للعالم. نحن مهتمون حقا بهذا الأمر ونراقب الوضع بعناية شديدة".

وأضاف بيسكوف: "وطبعا نحن نأمل بأن السيد الرئيس الأمريكي كان يقصد أوكرانيا خلال تصريحه يوم أمس".

في وقت سابق، وخلال رده على سؤال عما إذا كان تمرد 24 يونيو قد أضعف الرئيس الروسي، قال الرئيس جو بايدن إن الرئيس فلاديمير بوتين "يخسر بوضوح الحرب في العراق".

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي، يقع في هفوات وزلات لسان بشكل دوري ويصاب بالارتباك أثناء التصريحات العامة. فعلى سبيل المثال، ارتبك خلال استقباله لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في البيت الأبيض، وخاطبه كرئيس دولة.