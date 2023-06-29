الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
٠١:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

امير عبداللهيان يطلع على وضع الحجاج الايرانيين في السعودية

امير عبداللهيان يطلع على وضع الحجاج الايرانيين في السعودية
الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

اجرى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع كل من ممثل الولي الفقية لشؤون الحج والزيارات الدينية، ورئيس منظمة الحج والزيارات الدينية، وايضا ومسؤول السفارة الايرانية في الرياض، للاطلاع على اخر المستجدات المتعلقة بظروف الحجاج الايرانيين في الديار المقدسة.

العالم - ايران

وفي حديثه مع ممثل الولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة "حجة الاسلام سيد عبد الفتاح نواب"، اذ هنأ وزير الخارجية لمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، اطلع على احدث الظروف المتاحة للحجاج الايرانيين خلال وجودهم في مكة المكرمة لاداء شعائر الحج هذا العام.

وثمن "امير عبداللهيان" جهود المسؤولين والقائمين على بعثة الجمهورية الاسلامية الى السعودية كما اشاد في هذا الخصوص بتعاون السفارة الايرانية في الرياض والقنصلية العامة الايرانية في جدة، مضافا للخدمات التي تقدمها السعودية في سياق اقامة فريضة الحج 1444 هـ؛ متطلعا بان يتم ادراج متابعة الاقتراحات التي يقدمها القائمون على شؤون الحج في ايران لاجل تطوير وتعزيز الخدمات المخصصة في هذا الخصوص، على جدول اعمال البلدين.

الى ذلك اعرب "حجة الاسلام نواب" عن ارتياحه لسير الاعمال الجارية في سياق تنظيم هذه الشعيرة الاسلامية العظمى، كما طرح خلال الاتصال مع وزير الخارجية الايراني، بعض المقترحات بهدف تطوير الخدمات وتوفير مزيد من الاجراءات بواسطة المسؤولين المعنيين في كلا البلدين.

روابط ذات صلة

أمير عبداللهيان: نرحب بتنمية العلاقات مع مصر والمغرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق..القضاء يتخذ إجراءات قانونية بحق من أحرق القرآن بالسويد

قلم رصاص.. وهم التطبيع بين مصر والكيان الصهيوني

الشرطة الألبانية تقتحم مجددا مقر زمرة "خلق" الارهابية

امير عبداللهيان يطلع على وضع الحجاج الايرانيين في السعودية

بالفيديو.. متظاهرون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد

الجوع والفقر الغذائي الوضع الطبيعي لملايين الأشخاص في بريطانيا + فيديو