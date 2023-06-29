امير عبداللهيان يطلع على وضع الحجاج الايرانيين في السعودية

العالم - ايران

وفي حديثه مع ممثل الولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة "حجة الاسلام سيد عبد الفتاح نواب"، اذ هنأ وزير الخارجية لمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، اطلع على احدث الظروف المتاحة للحجاج الايرانيين خلال وجودهم في مكة المكرمة لاداء شعائر الحج هذا العام.

وثمن "امير عبداللهيان" جهود المسؤولين والقائمين على بعثة الجمهورية الاسلامية الى السعودية كما اشاد في هذا الخصوص بتعاون السفارة الايرانية في الرياض والقنصلية العامة الايرانية في جدة، مضافا للخدمات التي تقدمها السعودية في سياق اقامة فريضة الحج 1444 هـ؛ متطلعا بان يتم ادراج متابعة الاقتراحات التي يقدمها القائمون على شؤون الحج في ايران لاجل تطوير وتعزيز الخدمات المخصصة في هذا الخصوص، على جدول اعمال البلدين.

الى ذلك اعرب "حجة الاسلام نواب" عن ارتياحه لسير الاعمال الجارية في سياق تنظيم هذه الشعيرة الاسلامية العظمى، كما طرح خلال الاتصال مع وزير الخارجية الايراني، بعض المقترحات بهدف تطوير الخدمات وتوفير مزيد من الاجراءات بواسطة المسؤولين المعنيين في كلا البلدين.