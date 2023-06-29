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الشرطة الألبانية تقتحم مجددا مقر زمرة "خلق" الارهابية

الشرطة الألبانية تقتحم مجددا مقر زمرة
الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

اقتحمت الشرطة الألبانية مرة أخرى معسكر "أشرف 3" التابع لزمرة المنافقين "خلق" الارهابية وحصلت خلال عمليات التفتيش على مزيد من المعلومات.

العالم - ایران

وبعد فحص ومعالجة مشتركة للمعلومات المتوفرة في الخوادم التي تم الحصول عليها من مقر الزمرة، اكتشفت الشرطة الألبانية أن بعض المعلومات المهمة الأخرى كانت قد أخفتها هذه الزمرة ، ولهذا السبب ، دخلت المعسكر مرة أخرى صباح اليوم الخميس لاجراء المزيد من عمليات التفتيش التي اسفرت عن حصول الشرطة على معلومات اخرى.

وقبل عدة ايام واثر منع عناصر الزمرة للشرطة الألبانية من الدخول الى المعسكر، هاجمت وحدة مكافحة الإرهاب المعسكر ودخلت الوحدة السيبرانية للزمرة وضبطت وأخذت معها جميع المعدات الموجودة فيها ، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والخوادم.

في السنوات الأخيرة ، وبمساعدة إحدى الحكومات الداعمة لها ، استخدمت الزمرة الارهابية، الخوادم الأكثر تقدمًا في وحدة الإنترنت.

يذكر ان هذه الخوادم تحتوي الكثير من المعلومات ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمندسين من عناصر الزمرة داخل إيران.

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الشرطة الألبانية تقتحم مجددا مقر زمرة "خلق" الارهابية

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