تجدد تظاهرات احتجاجا على مقتل شابا على يد الشرطة الفرنسية

العالم- اوروبا

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة، قبل أن يطلق أحدهما النار على السائق عندما حاول الانطلاق. وأبلغ وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان البرلمان أنه يجري استجواب ضابطي الشرطة، مقرا بأن مقطع الفيديو المنشور "صادم جدا".

وقال مكتب الادعاء العام إن المراهق البالغ 17 عاما كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء، عندما أوقفه حاجز للشرطة لمخالفته قوانين السير.

وأضاف مكتب الادعاء في نانتير أن الضابط المتهم بإطلاق النار على السائق احتجز بتهمة القتل.

وأبلغ وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان البرلمان أنه يجري استجواب ضابطي الشرطة، مقرا بأن مقطع الفيديو المنشور "صادم جدا".

وحض دارمانان الناس على "احترام حزن الأسرة وقرينة البراءة للشرطة".

واعترف قائد شرطة باريس لوران نونيز في مقابلة مع تلفزيون "بي أف أم" أن تصرف الشرطي "يثير تساؤلات"، رغم إشارته إلى أنه ربما شعر بالتهديد.

وقال ياسين بوزرو محامي أسرة القتيل للقناة نفسها، إنه بينما يتعين على جميع الأطراف انتظار نتيجة التحقيق، فإن الصور "أظهرت بوضوح شرطيا يقتل شابا بدم بارد".

وأضاف أن الأسرة تقدمت بشكوى تتهم فيها الشرطة بـ"الكذب"، من خلال الزعم في البداية أن السيارة حاولت دهس رجال الشرطة.

وفي وقت لاحق من مساء الثلاثاء، أشعل متظاهرون النيران في شوارع نانتير، وأحرقوا سيارة، وحطموا مواقف حافلات، مع تصاعد التوتر بين الشرطة والسكان.

واندلعت احتجاجات عنيفة في فرنسا ردًا على مقتل شاب يُدعى نائل م يبلغ 17 عامًا، على يد شرطي عند نقطة تفتيش مرورية في ضاحية نانتير بباريس يوم الثلاثاء الماضي.

وتسبب الحادث بمواجهات بين الشرطة ومتظاهرين قاموا بإشعال حرائق متعمدة في ضواحي باريس، إذ أعلنت وزارة الداخلية الاربعاء توقيف 31 شخصًا وإصابة 24 شرطيا بجروح طفيفة واحتراق نحو 40 سيارة.

وأثارت وفاة نائل تنديدات من سياسيين يساريين انتقدوا ما وصفوه بأنه “أمركة الشرطة”، في إشارة إلى حوادث في الولايات المتحدة انتهت بقتل عناصر الشرطة لأشخاص كانوا يسعون لتوقيفهم.