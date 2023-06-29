إصابة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين+فيديو

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بوقوع إصابات بالاختناق خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في قرية طورة غرب جنين.

وبحسب المصادر فإن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية المحاذية لجدار الضم العنصري المقام فوق أراضي القرية، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن حصيلة مواجهات عوريف، مشيرًا إلى إصابة خمس أشخاص استنشاق غاز علاج ميداني، مؤكدًا أن المواجهات مستمرة.

وبدورها، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على الشارع الرابط بين القرى المجاورة، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.وقالت المصادر: "القرية تتعرض بشكل شبه يومي لاقتحامات متواصلة يتخللها نصب الحواجز وأعمال استفزازية بحق المواطنين".

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم عدة قرى وبلدات في محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة .

يذكر ان المقاومون أطلقوا النار باتجاه طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال في أجواء مدينة جنين.

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